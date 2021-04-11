У мусульман начинается священный месяц Рамадан

В понедельник, 12 апреля, с заходом солнца начнётся священный для мусульман месяц Рамадан. По словам заместителя председателя Совета улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, председателя ДУМ Москвы Ильдара Аляутдинова, мечети Москвы будут открыты для коллективных молитв верующих.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, мы всё же советуем верующим оставаться дома и совершать таравих-намаз в кругу семьи. Если человек пожелает посетить мечеть, то он обязательно должен соблюдать требования санитарной безопасности: быть в маске, не нарушать дистанцию и прочее", — сказал Аляутдинов в беседе с ТАСС.

Ожидается, что пост продлится до 12 мая, а 13 мая наступит праздник Ураза-байрам (день разговения). В течение Рамадана мусульмане в дневное время отказываются от приёма пищи и питья, развлечений, а также супружеских отношений. Ограничения могут не соблюдать беременные и кормящие женщины, больные и дети до семи лет, а также путешественники.

Ранее Лайф писал о том, что муфтий рассказал об ограничениях в священный месяц Рамадан из-за коронавируса.

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