Врачи перечислили девять симптомов одного из самых распространённых видов рака
Специалисты советуют не оставлять без внимания эти сигналы и вовремя обращаться за медицинской помощью.
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Рак кишечника можно распознать по девяти признакам, пишет Express со ссылкой на данные британских медиков.
По словам экспертов, анемия, необъяснимая усталость, головокружение или одышка, боли в спине и животе — симптомы данного вида онкологического заболевания. Специалисты советуют обратиться за медицинской помощью, если на протяжении трёх недель человек страдает диареей или запором. Также следует насторожиться при наличии крови в стуле, кровотечениях или ненадлежащих ощущениях при опорожнении кишечника. Помимо прочего на наличие онкологии указывает резкая потеря веса.
Рак кишечника, по данным Всемирной организации здравоохранения, является одним из самых распространённых онкологических заболеваний. Большинство опухолей диагностируют на поздних стадиях, что имеет неблагоприятный прогноз для пациентов.
Ранее Лайф писал о том, что медики указали на девять признаков рака лёгких.
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