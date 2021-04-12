Врачи перечислили девять симптомов одного из самых распространённых видов рака

По словам экспертов, анемия, необъяснимая усталость, головокружение или одышка, боли в спине и животе — симптомы данного вида онкологического заболевания. Специалисты советуют обратиться за медицинской помощью, если на протяжении трёх недель человек страдает диареей или запором. Также следует насторожиться при наличии крови в стуле, кровотечениях или ненадлежащих ощущениях при опорожнении кишечника. Помимо прочего на наличие онкологии указывает резкая потеря веса.