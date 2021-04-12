Восемь взрослых и шестеро детей пострадали при пожаре в Праге
Двое находятся в тяжёлом состоянии, одного пациента пришлось погрузить в искусственную кому, чтобы восстановить дыхательную функцию.
Фото © Twitter / TydenikPolicie
В Праге 14 человек, в том числе шестеро детей, пострадали во время пожара на третьем этаже жилого дома. Об этом сообщила пожарная служба города.
Возгорание произошло на улице Чернокостелецкой около 17:15 в воскресенье, 11 апреля. Спасательные службы приехали в течение пяти минут. Одна комната квартиры полностью выгорела.
Na záchraně osob se podílely také jednotky @HasiciPraha . Hasiči z domu zachránili několik lidí, podíleli se rovněž, stejně jako policisté, na jejich ošetřování. Zároveň provedli likvidaci požáru jedním vodním proudem a využili také svou výškovou techniku. pic.twitter.com/uGMffNNZwf— Týdeník Policie (@TydenikPolicie) April 11, 2021
По сообщениям пожарных, люди ждали помощи на подоконниках, огонь быстро локализовали и передали пострадавших медикам. Два человека находятся в тяжёлом состоянии, для их госпитализации был вызван спасательный вертолёт.
Одного пациента пришлось погрузить в искусственную кому, чтобы восстановить проходимость дыхательных путей, сообщила пресс-секретарь службы скорой помощи Праги Яна Поштова.
Ne zcela běžný zásah. Celkem 14 zraněných u dnešního požáru bytu v Praze - Strašnicích. Vyhlášen traumaplán, na místo vyrazila řada posádek @zzshmp , včetně ředitele ZZS HMP, či jeho náměstka sekce NLZP. Proběhlo třídění zraněných, povolána byla také letecká posádka. pic.twitter.com/pmsdyo9fHS— Týdeník Policie (@TydenikPolicie) April 11, 2021
По её словам, от ожогов и вдыхания дыма пострадало одиннадцать человек, семеро получили травмы средней тяжести, четверо — лёгкие, троим госпитализация не потребовалась.
В настоящее время причины пожара выясняются, пожарные предположили технические неполадки или халатность. Следователи оценили причинённый ущерб в 300 тысяч крон (около одного миллиона рублей).
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