Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Восемь взрослых и шестеро детей пострадали при пожаре в Праге

Двое находятся в тяжёлом состоянии, одного пациента пришлось погрузить в искусственную кому, чтобы восстановить дыхательную функцию.

12 апреля 2021, 00:16
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/TydenikPolicie/status/1381337278568656897/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TydenikPolicie</a></p>

Фото © Twitter / TydenikPolicie

В Праге 14 человек, в том числе шестеро детей, пострадали во время пожара на третьем этаже жилого дома. Об этом сообщила пожарная служба города.

Возгорание произошло на улице Чернокостелецкой около 17:15 в воскресенье, 11 апреля. Спасательные службы приехали в течение пяти минут. Одна комната квартиры полностью выгорела.

По сообщениям пожарных, люди ждали помощи на подоконниках, огонь быстро локализовали и передали пострадавших медикам. Два человека находятся в тяжёлом состоянии, для их госпитализации был вызван спасательный вертолёт.

Рабочие на погрузчике спасли жильцов из объятой пламенем квартиры на Сахалине — видео

Рабочие на погрузчике спасли жильцов из объятой пламенем квартиры на Сахалине — видео

Одного пациента пришлось погрузить в искусственную кому, чтобы восстановить проходимость дыхательных путей, сообщила пресс-секретарь службы скорой помощи Праги Яна Поштова.

По её словам, от ожогов и вдыхания дыма пострадало одиннадцать человек, семеро получили травмы средней тяжести, четверо — лёгкие, троим госпитализация не потребовалась.

В настоящее время причины пожара выясняются, пожарные предположили технические неполадки или халатность. Следователи оценили причинённый ущерб в 300 тысяч крон (около одного миллиона рублей).

Ранее Лайф сообщал, что женщину с двумя грудными детьми спасли из горящей квартиры на юго-западе Москвы.

Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1