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Стало известно о душераздирающей просьбе умирающего принца Филиппа Чарльзу

Герцог перед гибелью думал о будущем королевской семьи и своей супруге Елизавете II.

12 апреля 2021, 00:57
<p>Принц Филипп и Елизавета II. Фото © PA Images / ТАСС</p>

Принц Филипп и Елизавета II. Фото © PA Images / ТАСС

Принц Филипп, скончавшийся 9 апреля в возрасте 99 лет, незадолго до смерти обратился к своему старшему сыну и наследнику, принцу Уэльскому Чарльзу, с просьбой. Королевский биограф Роберт Джобсон сообщил, что это произошло во время лечения герцога в лондонской больнице.

"В эмоциональной беседе у постели герцог посоветовал принцу Чарльзу позаботиться о королеве, когда тот уйдёт. Он также рассказал о том, как Чарльз должен вести королевскую семью в предстоящие годы", — приводит слова биографа The Sun.

Авторы статьи вспомнили, что после посещения отца несколько недель назад принц Чарльз выглядел печальным, а некоторые на его глазах даже заметили слёзы. Журналисты предположили, что он был в удручённом состоянии из-за душераздирающей просьбы отца.

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Напомним, 9 апреля стало известно, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп. В феврале герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Позже его выписали. Телеграмму с соболезнованиями королеве направил президент России Владимир Путин.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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