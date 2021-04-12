Стало известно о душераздирающей просьбе умирающего принца Филиппа Чарльзу
Герцог перед гибелью думал о будущем королевской семьи и своей супруге Елизавете II.
Принц Филипп и Елизавета II. Фото © PA Images / ТАСС
Принц Филипп, скончавшийся 9 апреля в возрасте 99 лет, незадолго до смерти обратился к своему старшему сыну и наследнику, принцу Уэльскому Чарльзу, с просьбой. Королевский биограф Роберт Джобсон сообщил, что это произошло во время лечения герцога в лондонской больнице.
"В эмоциональной беседе у постели герцог посоветовал принцу Чарльзу позаботиться о королеве, когда тот уйдёт. Он также рассказал о том, как Чарльз должен вести королевскую семью в предстоящие годы", — приводит слова биографа The Sun.
Авторы статьи вспомнили, что после посещения отца несколько недель назад принц Чарльз выглядел печальным, а некоторые на его глазах даже заметили слёзы. Журналисты предположили, что он был в удручённом состоянии из-за душераздирающей просьбы отца.
Напомним, 9 апреля стало известно, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп. В феврале герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Позже его выписали. Телеграмму с соболезнованиями королеве направил президент России Владимир Путин.
Выбор редакции
Принц Гарри прилетел в Британию на похороны дедушки без Меган Маркл
Стало известно последнее предсмертное желание принца Филиппа
Пять католических священников и две монахини были похищены на Гаити
Россияне стали массово аннулировать путёвки в Турцию
В Москве арестовали ещё двух налоговых инспекторов по обвинению в крупной взятке
Комментариев: 0