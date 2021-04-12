Стало известно о душераздирающей просьбе умирающего принца Филиппа Чарльзу

Принц Филипп, скончавшийся 9 апреля в возрасте 99 лет, незадолго до смерти обратился к своему старшему сыну и наследнику, принцу Уэльскому Чарльзу, с просьбой. Королевский биограф Роберт Джобсон сообщил, что это произошло во время лечения герцога в лондонской больнице.

"В эмоциональной беседе у постели герцог посоветовал принцу Чарльзу позаботиться о королеве, когда тот уйдёт. Он также рассказал о том, как Чарльз должен вести королевскую семью в предстоящие годы", — приводит слова биографа The Sun.

Авторы статьи вспомнили, что после посещения отца несколько недель назад принц Чарльз выглядел печальным, а некоторые на его глазах даже заметили слёзы. Журналисты предположили, что он был в удручённом состоянии из-за душераздирающей просьбы отца.

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