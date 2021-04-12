Пять католических священников и две монахини были похищены на Гаити. Это произошло 11 апреля утром в Круа-де-Буке, отметил представитель конференции католических епископов Лудгер Мазиле.

По его словам, среди них двое граждан Франции. Злоумышленники уже выдвинули требование о выкупе. В обмен на жизни похищенных священнослужителей они хотят получить миллион долларов. По версии полиции, за преступлением стоит вооружённая банда под названием 400 Mawozo. В Посольстве Франции пока не прокомментировали произошедшее.

"Это слишком. Пришло время прекратить эти бесчеловечные действия. Церковь молится и солидарна со всеми жертвами этого злодейского акта", — заявил епископ Мирагоана Пьер-Андре Дюма.

Групповое насилие и политическая нестабильность в стране недавно привели к протестам на улицах столицы. В марте исполнительная власть Гаити объявила чрезвычайное положение на один месяц в некоторых районах столицы и провинции, чтобы восстановить власть государства в районах, контролируемых бандами. Преступники похищают людей с целью выкупа, крадут и грабят государственную и частную собственность, а также открыто противостоят силам общественной безопасности.

Ранее российский следователь раскрыл дело о похищении 22-летней давности, перебирая архивы.

Авторы