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Регион
Опубликовано 6 февраля 2021, 20:34
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"Бегу! И вы бегите": Фадеев раскрыл очередной секрет своего феноменального похудения — видео

Также продюсер ответил хейтерам, которые не поверили, что всё так просто, и обвинили его в показухе на камеру.

Фадеев раскрыл очередной секрет своего экстремального похудения. Видео © Instagram / fadeevmaxim

Продюсер Максим Фадеев раскрыл очередной способ своего радикального похудения. Он опубликовал в "Инстаграме" видео пробежки с палками для скандинавской ходьбы.

"Всем мир! Бегу! И вы бегите!" подписал ролик продюсер.

Спустя некоторое время Фадеев рассказал подписчикам, что пробежал восемь километров и "устал как собака, но счастлив".

Поклонники восхитились силой воли продюсера и одобрили его начинания позитивными комментариями и лайками. Подписчики пожелали ему успехов и поделились своими спортивными достижениями, а также поблагодарили за вдохновение и мотивацию к переменам.

Тем не менее нашлись и злопыхатели. Фадеева обвинили в том, что бегает он только на камеру, делает это неправильно и, вообще, нельзя так просто похудеть с такими пробежками, есть ещё какой-то секрет.

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Было бы забавно, если Максим начал бегать, только когда камеру включили


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Лыжи забыл! Или стёрлись?


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"Так и есть! Для пиара похудел! Камеру выключили, бургер сразу в масле и с майонезом, поливая соусами с сахаром! Всё правильно!" ответил критикам продюсер.

Фадеев потребовал извинений от диетолога, который резко прокомментировал его метод похудения

Фадеев добавил, что, строго говоря, его пробежка больше ходьба, но такие упражнения не только полезны для организма, но и дарят хорошее настроение.

Ранее Максим Фадеев поделился со своими подписчиками советом на тему похудения. Он также рассказал, что в плане источников энергии ему помогли только "вода определённой температуры" и ряд продуктов, при употреблении которых можно "ни в чём себе не отказывать".

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Дарья Хомякова
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