"Бегу! И вы бегите": Фадеев раскрыл очередной секрет своего феноменального похудения — видео

Также продюсер ответил хейтерам, которые не поверили, что всё так просто, и обвинили его в показухе на камеру.

Фадеев раскрыл очередной секрет своего экстремального похудения. Видео © Instagram / fadeevmaxim

Продюсер Максим Фадеев раскрыл очередной способ своего радикального похудения. Он опубликовал в "Инстаграме" видео пробежки с палками для скандинавской ходьбы.

"Всем мир! Бегу! И вы бегите!" — подписал ролик продюсер.

Спустя некоторое время Фадеев рассказал подписчикам, что пробежал восемь километров и "устал как собака, но счастлив".

Поклонники восхитились силой воли продюсера и одобрили его начинания позитивными комментариями и лайками. Подписчики пожелали ему успехов и поделились своими спортивными достижениями, а также поблагодарили за вдохновение и мотивацию к переменам.

Тем не менее нашлись и злопыхатели. Фадеева обвинили в том, что бегает он только на камеру, делает это неправильно и, вообще, нельзя так просто похудеть с такими пробежками, есть ещё какой-то секрет.

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Было бы забавно, если Максим начал бегать, только когда камеру включили

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"Так и есть! Для пиара похудел! Камеру выключили, бургер сразу в масле и с майонезом, поливая соусами с сахаром! Всё правильно!" — ответил критикам продюсер.

Фадеев добавил, что, строго говоря, его пробежка больше ходьба, но такие упражнения не только полезны для организма, но и дарят хорошее настроение.