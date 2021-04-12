КДК рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов "Спартака" в адрес Гильерме

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит оскорбления голкипера "Локомотива" Маринато Гильерме болельщиками "Спартака". И это уже не первый подобный случай. Ранее фанаты народной команды уже выкрикивали неприятные слова вратарю сборной России.

В свою очередь, фанаты красно-белых уверяют, что на этот раз вратарь сам спровоцировал их на оскорбительные выкрики. "Спартак" намерен представить доказательства. В Сети уже появились фотографии, на которых видны жесты Гильерме в адрес болельщиков.

Жесты Гильерме в адрес фанатов. Фото © Телеграм-канал Supporters Group News

В таком случае Гильерме могут дисквалифицировать от двух до четырёх матчей. Вратарь уже приглашён на заседание КДК, где всё и решится.

Напомним, что сам матч завершился победой железнодорожников со счётом 2:0.

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