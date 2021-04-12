Эль-Класико, протест "Спартака" и гений Головин: футбольный Евротур получился как никогда горячим

Если в столице и ряде других городов России настоящая весна только-только вступает в свои права, то в мире футбола — самое настоящее лето. Причём со всеми полагающимися: жарой, страстями и соответствующими эмоциями. Зрителям остаётся лишь наслаждаться происходящим.

Россия: "Спартак" протестует, "Зенит" уходит в отрыв

Стороннему зрителю всегда хочется, чтобы интрига не умирала как можно дольше. В нашей родной РПЛ она ещё живёт и даёт о себе знать, но после очередной порции игр делать это ей стало гораздо сложнее. Возможно, решающий удар ей нанесли в московском дерби в Черкизово, которое закончилось не только победой "железнодорожников", но и протестами от красно-белых.

По закону жанра, в России уж точно, после большого матча всегда надо обсудить работу судей. Тем более что Кирилл Левников своими решениями в матче "Локомотив" – "Спартак" позволил это сделать. Пройдут дни, недели, а может, и месяцы, но все так и будут обсуждать руку Пабло и фолы на Промесе, Мозесе и других. И никто не обратит внимания на не самую сильную реализацию моментов или же просто очень грамотный "Локомотив", который, забив дважды, сумел перейти на игру вторым номером и довести дело до победного. Ах да, и каков же Фёдор Смолов! Уж не знаем, что это, кураж или просто сильное желание поехать на Евро, но форвард выдаёт великолепный отрезок.

После матча станет известно, что "Спартак" будет подавать протест на судейство Левникова, но с точки зрения дел в турнирной таблице это не изменит ровным счётом ничего. Особенно отрыв "Зенита", который более чем удачно съездил в Сочи. Хотя без нервов не обошлось. И, не будь Азмун настолько хорош, кто знает, чем бы всё закончилось на "Фиште" после гола Бурмистрова.

Жарко будет и чуть ниже первых трёх мест. "Рубин" и "Динамо" тоже далеко не отстают. Команда Слуцкого продолжает штамповать удачные матчи, на сей раз обыграв на выезде "Ростов". Валерий Карпин, похоже, может начинать прощаться с надеждами на еврокубки. Подопечные Сандро Шварца же, в отличие от казанцев, свой матч слегка провалили. "Урал" и на бумаге не казался лёгкой добычей, а тут ещё и Павел Погребняк решил пережить вторую молодость и заколотил два мяча в ворота Шунина. Спасли бело-голубых Ордец и 17-летний Захарян. Теперь у команд по 43 балла и обоюдное желание уйти в отрыв.

Есть о чём погрустить "Краснодару". Сезон уже точно провален, ясно и за пять туров до финиша, но нужно как-то выходить из сложившегося кризиса. Для этого пригласили Виктора Гончаренко, а он возьми и проиграй дебютный матч против "Арсенала". Южане только десятые, а тут ещё и "Ахмат" в двух очках. Жутковато. Зато мощно дебютировал Алексей Стукалов, которому теперь тренировать "Уфу". Команда из Башкирии на неделе проиграла "Ахмату" в кубке, но в выходные взяла громкий реванш, разгромив грозненцев, — 3:0. Улыбки не сходят и с лиц игроков "Химок", которые опять победили. На сей раз жертвой стал "Тамбов" — 1:0.

Англия: "Сити" проиграл, но "Юнайтед" ещё далеко

В Туманном Альбионе, кажется, всё давно понятно. "Манчестер Сити" плывущий к ним в руки трофей не отдаст никому, особенно соседям из "Юнайтед". А они же в свою очередь, похоже, возьмут серебро. Однако в очередном туре команда Гвардиолы получила звонкую оплеуху от "Лидса". Будучи в меньшинстве, команда Марсело Бьелсы сумела дожать более именитого соперника — 2:1. Это удар не только по амбициям, но и самолюбию.

Туда же примерно получил и Жозе Моуринью вместе со своим "Тоттенхэмом". "Манчестер Юнайтед" в Лондон ехал только за победой, держа в голове неудачу соседей. И своего добился — важнейшие 3:1 с героем Кавани, гол которого сначала отменили, а потом сделать того же не смогли. Широк круг претендентов на бронзу. Тут и привычные "Ливерпуль" с "Челси", и яркий "Лестер", и неожиданный "Вест Хэм". Последние выдали ярчайшую битву в минувшие выходные, которая принесла три очка именно "молотобойцам", — 3:2. А вот мерсисайдцы и аристократы сыграли тур по-разному, но добились одного и того же. "Челси" не оставил шансов "Кристал Пэласу" — 4:1, а "Ливерпуль" с большим трудом обыграл "Астон Виллу" — 2:1.

Испания: все взгляды к Эль-Класико

Эль-Класико уже давно больше, чем просто матч. Это и бренд, и отдельный футбол внутри футбола, и то, за чем следят во всём мире. Новый раунд главной испанской битвы подарил нам всем гол пяткой от Бензема, судейский скандал и викторию "Реала". Рональд Куман после матча был мрачнее тучи и негодовал от работы арбитров, но факт остаётся фактом: его "блауграна" проиграла второе Эль-Класико в сезоне. К слову, последний раз "Барса" побеждала "сливочных" два года назад.

Порадоваться можно за Дениса Черышева. Правда, повод, будем честны, очень скромный. Да, он в основе на матч с "Реал Сосьедадом", но не больше. Всё, чем отметился россиянин за 60 с лишним минут игры, — жёлтая карточка. Сама же встреча завершилась вничью 2:2. На вершине — "Атлетико", который поделил очки с "Бетисом".

Германия: "Бавария" оступилась в Берлине

Мюнхенцы могут позволить себе сделать это ещё пару раз, но команды снизу явно не дремлют. "Бавария" принимала не самый скромный "Унион", и столичная команда оказалась не по зубам подшефным Ханса Флика. Забить смогли лишь во втором тайме, а победу упустили за четыре минуты до конца. "Лейпциг", конечно, в пяти очках, но будет рад превратить их в три, а то и два. Для этого команда Юлиана Нагельсмана более чем удачно съездила в Бремен.

Настоящий боевик с перестрелкой, всё как полагается, устроили претенденты на третье место — "Айнтрахт" и "Вольфсбург". Матч во Франкфурте болельщики запомнят за семь голов и пять жёлтых карточек. Итоговые 4:3 в пользу хозяев максимально приблизили их к "волкам" — и вся борьба тут впереди.

Италия: русского дерби не состоялось

В чемпионате Италии от тура к туру всё близится к чемпионству "Интера". Долгожданному. Болельщики на Апеннинах, без сомнений, уже порядком устали от гегемонии "Ювентуса" — и пожалуйста. "Старая синьора" только третья даже с Роналду. Правда, "Милан" очень близко. В выходные все лидеры одержали победы: "Интер" над "Кальяри", "Юве" над "Дженоа", а "россонери" были сильнее " Пармы".

Для российских поклонников этот тур мог быть знаковым. "Аталанта" играла с "Фиорентиной", или, выражаясь языком фанатов из РФ, Миранчук против Кокорина. Но Александр — вне заявки, а Миранчук лишь на скамейке.

Франция: Головин раздаёт — "Монако" побеждает

В чемпионате Франции уже много лет не было такой интриги, как в этом сезоне. ПСЖ далеко не факт, что станет первым, ведь на вершине — кусачий "Лилль". И продолжает побеждать, что самое главное. Правда, и парижане идут без ошибок. Между командами по-прежнему три балла.

Но что может быть интереснее, чем радоваться успехам Александра Головина? Ничего! Саша снова показал себя во всей красе. Пусть не забил, но отдал важнейший пас на Бен Йеддера, который забил! У Головина восьмой ассист в сезоне, а у нас очередной повод порадоваться за него. Теперь главное сохранить эту форму к чемпионату Европы.

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