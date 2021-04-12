Новая первая ракетка России: кто такая Вероника Кудерметова

Теннисистка Вероника Кудерметова впервые в карьере выиграла турнир WTA. Ей покорился турнир в Чарльстоне. В финале она обыграла Данку Ковинич из Черногории со счётом 6:4, 6:2.

Благодаря этой победе она поднялась на 29-е место в обновлённом рейтинге WTA. Помимо этого, Кудерметова обошла Екатерину Александрову, которая располагается на 34-й строчке, и впервые в карьере стала первой ракеткой России.

"Особенный. Спасибо всем за поддержку", — так прокомментировала Вероника свой первый трофей.

Что известно о первой ракетке России?

Веронике 23 года, родилась в Казани. Теннисистка замужем за своим тренером Сергеем Демехиным.

У Вероники есть 17-летняя сестра Полина, которая также играет в теннис и добивается результатов на юниорском уровне.

Девочки вышли из спортивной семьи. Их отец Эдуард Кудерметов — в прошлом хоккеист. Выступал за "Ак Барс", "Металлург", "Спартак" и ЦСКА.

— Папа большую часть карьеры играл в "Ак Барсе", но также в "Металлурге" и ЦСКА. Этот период я уже помню осознанно. Слежу и переживаю за тремя этими командами, но так как тренируюсь в ЦСКА, то болею за ЦСКА. Понятно, что Казань — это всё родное, но, когда я приезжаю в Россию, нахожусь в Москве, в ЦСКА, в котором я занимаюсь с 11 лет, — признавалась в интервью Вероника.

А ещё Вероника — активный пользователь Сети. Она публикует яркие фотографии, и не только с кортов. Смотрим и запоминаем первую ракетку России!

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