Новая первая ракетка России: кто такая Вероника Кудерметова
23-летняя российская теннисистка выиграла турнир в Чарльстоне, который стал для неё особенным.
Теннисистка Вероника Кудерметова впервые в карьере выиграла турнир WTA. Ей покорился турнир в Чарльстоне. В финале она обыграла Данку Ковинич из Черногории со счётом 6:4, 6:2.
Благодаря этой победе она поднялась на 29-е место в обновлённом рейтинге WTA. Помимо этого, Кудерметова обошла Екатерину Александрову, которая располагается на 34-й строчке, и впервые в карьере стала первой ракеткой России.
"Особенный. Спасибо всем за поддержку", — так прокомментировала Вероника свой первый трофей.
Что известно о первой ракетке России?
Веронике 23 года, родилась в Казани. Теннисистка замужем за своим тренером Сергеем Демехиным.
У Вероники есть 17-летняя сестра Полина, которая также играет в теннис и добивается результатов на юниорском уровне.
Девочки вышли из спортивной семьи. Их отец Эдуард Кудерметов — в прошлом хоккеист. Выступал за "Ак Барс", "Металлург", "Спартак" и ЦСКА.
— Папа большую часть карьеры играл в "Ак Барсе", но также в "Металлурге" и ЦСКА. Этот период я уже помню осознанно. Слежу и переживаю за тремя этими командами, но так как тренируюсь в ЦСКА, то болею за ЦСКА. Понятно, что Казань — это всё родное, но, когда я приезжаю в Россию, нахожусь в Москве, в ЦСКА, в котором я занимаюсь с 11 лет, — признавалась в интервью Вероника.
А ещё Вероника — активный пользователь Сети. Она публикует яркие фотографии, и не только с кортов. Смотрим и запоминаем первую ракетку России!
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