"Цена ответа будет очень высока": Политолог оценил угрозу Ирана Израилю после аварии на ядерном объекте

Иран не будет предпринимать серьёзных шагов по отношению к Израилю, ограничившись угрозами и громкими выпадами. Таким мнением с Лайфом поделился доцент кафедры всеобщей истории ИАИ РГГУ, политолог-востоковед Сергей Серёгичев, комментируя заявление главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о причастности Израиля к аварии на ядерном объекте в Нетензе.

По словам эксперта, Тегеран сосредоточился на развитии ядерных технологий в отличие от Иерусалима, который предпочёл заниматься кибероружием. Поэтому в настоящее время Ирану необходимо не привлекать лишнего внимания к своей программе, иначе последуют жёсткие санкции со стороны США и Израиля. А последний, в свою очередь, будет стремиться замедлить ядерный проект Тегерана. У еврейского государства развязаны руки, и оно старается играть на опережение, отметил Серёгичев.

"Задача Ирана — сохранить ядерную программу, а для этого не нужно привлекать к ней лишнее внимание. Им надо соблюсти лицо, показать, что они супердержава, поэтому они будут обвинять Израиль во всех преступлениях, не предъявляя серьёзных доказательств", — считает политолог.

Серёгичев пояснил, что у Ирана нет возможности активно развивать свою киберсферу — ни безопасность, ни оружие, — поскольку республика долгое время находилась под международными санкциями и может получать новейшие технологии только через третьи страны. При этом у Исламской Республики имеются свои программисты, но они, по мнению собеседника Лайфа, не способны тягаться на равных с израильскими специалистами.

"Иран делал ставку на ядерное оружие, а не на кибероружие. Они могут, конечно, использовать традиционные террористические методы, но цена ответа будет очень высока, Израиль такое не простит и сорвутся все сделки с американцами и европейцами", — подчеркнул Серёгичев.

Авторы