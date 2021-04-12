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"Цена ответа будет очень высока": Политолог оценил угрозу Ирана Израилю после аварии на ядерном объекте

Ранее в Тегеране назвали организатором аварии в распределительной электросети на ядерном объекте в Нетензе именно Израиль, пообещав отомстить ему за это.

12 апреля 2021, 12:58
<p>Фото © Iranian Army / Handout / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Iranian Army / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

Иран не будет предпринимать серьёзных шагов по отношению к Израилю, ограничившись угрозами и громкими выпадами. Таким мнением с Лайфом поделился доцент кафедры всеобщей истории ИАИ РГГУ, политолог-востоковед Сергей Серёгичев, комментируя заявление главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о причастности Израиля к аварии на ядерном объекте в Нетензе.

По словам эксперта, Тегеран сосредоточился на развитии ядерных технологий в отличие от Иерусалима, который предпочёл заниматься кибероружием. Поэтому в настоящее время Ирану необходимо не привлекать лишнего внимания к своей программе, иначе последуют жёсткие санкции со стороны США и Израиля. А последний, в свою очередь, будет стремиться замедлить ядерный проект Тегерана. У еврейского государства развязаны руки, и оно старается играть на опережение, отметил Серёгичев.

"Задача Ирана — сохранить ядерную программу, а для этого не нужно привлекать к ней лишнее внимание. Им надо соблюсти лицо, показать, что они супердержава, поэтому они будут обвинять Израиль во всех преступлениях, не предъявляя серьёзных доказательств", — считает политолог.

В Иране назвали Израиль причастным к аварии на ядерном объекте и пообещали отомстить

В Иране назвали Израиль причастным к аварии на ядерном объекте и пообещали отомстить

Серёгичев пояснил, что у Ирана нет возможности активно развивать свою киберсферу — ни безопасность, ни оружие, — поскольку республика долгое время находилась под международными санкциями и может получать новейшие технологии только через третьи страны. При этом у Исламской Республики имеются свои программисты, но они, по мнению собеседника Лайфа, не способны тягаться на равных с израильскими специалистами.

"Иран делал ставку на ядерное оружие, а не на кибероружие. Они могут, конечно, использовать традиционные террористические методы, но цена ответа будет очень высока, Израиль такое не простит и сорвутся все сделки с американцами и европейцами", — подчеркнул Серёгичев.

СМИ сообщили о ракетном ударе Ирана по израильскому судну

СМИ сообщили о ракетном ударе Ирана по израильскому судну

Напомним, что 11 апреля произошёл сбой, связанный с распределением электроэнергии в сетях на иранском ядерном объекте в Нетензе. Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является атакой и проявлением "ядерного терроризма". Израильская телерадиокомпания "Кан" и американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщили, что к аварии причастен Израиль.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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