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"Выводил людей": В МЧС рассказали, как погиб пожарный в объятом пламенем здании Невской мануфактуры

Площадь возгорания увеличилась до четырёх тысяч квадратных метров. Обрушились кровля и перекрытия.

12 апреля 2021, 12:36

Фото © LIFE

В МЧС рассказали, как погиб пожарный в объятой пламенем Невской мануфактуре. Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

В МЧС рассказали, как погиб пожарный при тушении возгорания в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла при спасении людей.

"Звенья газодымозащитной службы обеспечивали вывод людей из здания в момент, когда произошёл внезапный выброс пламени с последующим интенсивным горением", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МЧС.

В горящей Невской мануфактуре обрушились кровля и перекрытия

В горящей Невской мануфактуре обрушились кровля и перекрытия

Напомним, что кроме погибшего в огне также пострадали двое пожарных. Возгорание в историческом здании Невской мануфактуры произошло сегодня днём. Ранг пожара повышен до пятого уровня.

На Урале сотрудник МЧС погиб во время тушения пожара в частном доме

На Урале сотрудник МЧС погиб во время тушения пожара в частном доме

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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