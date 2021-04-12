"Выводил людей": В МЧС рассказали, как погиб пожарный в объятом пламенем здании Невской мануфактуры

В МЧС рассказали, как погиб пожарный в объятой пламенем Невской мануфактуре. Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS ).

В МЧС рассказали, как погиб пожарный при тушении возгорания в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла при спасении людей.

"Звенья газодымозащитной службы обеспечивали вывод людей из здания в момент, когда произошёл внезапный выброс пламени с последующим интенсивным горением", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МЧС.

Напомним, что кроме погибшего в огне также пострадали двое пожарных. Возгорание в историческом здании Невской мануфактуры произошло сегодня днём. Ранг пожара повышен до пятого уровня.

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