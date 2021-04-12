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В горящей Невской мануфактуре обрушились кровля и перекрытия

Площадь возгорания с полутора тысяч квадратных метров увеличилась до четырёх.

12 апреля 2021, 11:56

В горящей Невской мануфактуре обрушились кровля и перекрытия. Видео © МЧС РФ

Огонь продолжает распространяться по зданию Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге — площадь пожара увеличилась до четырёх тысяч квадратных метров.

"Горят четыре этажа по всей площади, обрушение кровли и межкомнатных перекрытий... Тушение осложняет сильный ветер", — говорится в сообщении МЧС РФ.

В Петербурге полыхает Невская мануфактура — видео

В Петербурге полыхает Невская мануфактура — видео

Ранее Лайф сообщал, что при тушении возгорания в здании Невской мануфактуры погиб один пожарный, ещё двое пострадали. При этом официально МЧС подтверждает только двух пострадавших. По факту инцидента Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга организовала проверку.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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