В горящей Невской мануфактуре обрушились кровля и перекрытия

Огонь продолжает распространяться по зданию Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге — площадь пожара увеличилась до четырёх тысяч квадратных метров.

"Горят четыре этажа по всей площади, обрушение кровли и межкомнатных перекрытий... Тушение осложняет сильный ветер", — говорится в сообщении МЧС РФ.

Ранее Лайф сообщал, что при тушении возгорания в здании Невской мануфактуры погиб один пожарный, ещё двое пострадали. При этом официально МЧС подтверждает только двух пострадавших. По факту инцидента Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга организовала проверку.