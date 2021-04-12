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В Петербурге полыхает Невская мануфактура — видео

Ранг возгорания повысили до пятого, на месте работают 61 человек и 14 единиц техники.

12 апреля 2021, 10:47

В Петербурге полыхает Невская мануфактура. Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

В Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной загорелось здание Невской мануфактуры. Площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров.

Как сообщает МЧС, ранг пожара повышен до № 5. Возгорание зафиксировали на четвёртом этаже. Данных о пострадавших пока не поступало.

Фабрика была основана в 1841 году, но начала работать только в 1921-м. Сейчас некоторые её помещения сдаются в аренду.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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