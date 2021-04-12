В Петербурге полыхает Невская мануфактура. Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS ).

Как сообщает МЧС, ранг пожара повышен до № 5. Возгорание зафиксировали на четвёртом этаже. Данных о пострадавших пока не поступало.

Фабрика была основана в 1841 году, но начала работать только в 1921-м. Сейчас некоторые её помещения сдаются в аренду.