В Петербурге полыхает Невская мануфактура — видео
Ранг возгорания повысили до пятого, на месте работают 61 человек и 14 единиц техники.
В Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной загорелось здание Невской мануфактуры. Площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров.
Как сообщает МЧС, ранг пожара повышен до № 5. Возгорание зафиксировали на четвёртом этаже. Данных о пострадавших пока не поступало.
Фабрика была основана в 1841 году, но начала работать только в 1921-м. Сейчас некоторые её помещения сдаются в аренду.
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