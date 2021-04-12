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Индия одобрила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"

В стране насчитывается 13 527 717 случаев заражения ковидом. Это второе место в мире после США.

12 апреля 2021, 10:18
<p>Фото © ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI</p>

Фото © ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI

Индия одобрила экстренное применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает The Times of India.

Заявку на экстренное использование препарата одобрили эксперты из Комитета государственного регулятора Индии в области лекарств.

В Индии насчитывается 13 527 717 случаев заражения CoViD-19. Умерло 170 209 пациентов, выздоровело 12 156 529. Страна занимает второе место в мире после США по числу заболевших коронавирусом. Население Индии составляет почти 1,4 млрд человек.

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Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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