Песков переадресовал в кабмин вопрос об ограничениях посещения Турции российскими туристами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о том, планируется ли введение ограничений на въезд в Турцию. В разговоре с журналистами он отметил, что это не прерогатива Кремля.

"Ничего не могу сказать. Могу только в правительство переадресовать. С учётом ситуации там принимаются решения", — пояснил Песков.

В Турции ранее заявили, что ситуацию с коронавирусом удастся взять под контроль до середины мая, когда в стране начнётся туристический сезон.

Напомним, разговоры о возможном закрытии или ограничении авиасообщения с Турцией вызваны ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в этой стране. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость там растёт очень быстро, а больше всего штаммов вируса в РФ завезли как раз из этого государства.



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