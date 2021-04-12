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Песков переадресовал в кабмин вопрос об ограничениях посещения Турции российскими туристами

С учётом ситуации именно в правительстве принимаются решения, отметил представитель Кремля.

12 апреля 2021, 09:07
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о том, планируется ли введение ограничений на въезд в Турцию. В разговоре с журналистами он отметил, что это не прерогатива Кремля.

"Ничего не могу сказать. Могу только в правительство переадресовать. С учётом ситуации там принимаются решения", пояснил Песков.

В Турции отреагировали на сообщения об особых требованиях к ПЦР-тестам туристов

В Турции отреагировали на сообщения об особых требованиях к ПЦР-тестам туристов

В Турции ранее заявили, что ситуацию с коронавирусом удастся взять под контроль до середины мая, когда в стране начнётся туристический сезон.

Напомним, разговоры о возможном закрытии или ограничении авиасообщения с Турцией вызваны ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в этой стране. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость там растёт очень быстро, а больше всего штаммов вируса в РФ завезли как раз из этого государства.


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Россияне стали массово аннулировать путёвки в Турцию

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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