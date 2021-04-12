Песков переадресовал в кабмин вопрос об ограничениях посещения Турции российскими туристами
С учётом ситуации именно в правительстве принимаются решения, отметил представитель Кремля.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о том, планируется ли введение ограничений на въезд в Турцию. В разговоре с журналистами он отметил, что это не прерогатива Кремля.
"Ничего не могу сказать. Могу только в правительство переадресовать. С учётом ситуации там принимаются решения", — пояснил Песков.
В Турции ранее заявили, что ситуацию с коронавирусом удастся взять под контроль до середины мая, когда в стране начнётся туристический сезон.
Напомним, разговоры о возможном закрытии или ограничении авиасообщения с Турцией вызваны ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в этой стране. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость там растёт очень быстро, а больше всего штаммов вируса в РФ завезли как раз из этого государства.
Лента новостей
Выбор редакции
В Турции рассказали, к какому сроку планируют взять под контроль ситуацию с ковидом
Стало известно, когда Барселона откроет свои двери для российских туристов
Выкинувшего мусор на дорогу приморского депутата исключат из ЕР
Индия одобрила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"
В Кремле ответили на слова Блинкена об "агрессии" России
Комментариев: 0