Правительство утвердило обновлённые критерии оценки эффективности губернаторов

Правительство России утвердило обновлённые критерии оценки эффективности губернаторов. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

"Документ включает 38 методик: 19 — для расчёта показателей за предыдущий год, ещё 19 — для установления целевых значений на будущее. Индикаторы покрывают важнейшие вопросы социально-экономического развития, в их числе — ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объёмы жилищного строительства, экологическое благополучие региона", — отмечается в документе.

Также появились новые критерии, которых не было в предыдущей версии документа от 2019 года. Например, показатель "вовлечённости граждан в волонтёрскую деятельность и занятия спортом", кроме того, стали учитываться динамика посещения культурных мероприятий и "цифровая зрелость" государственных органов.

Отмечается, что новые показатели будут стимулировать регионы на реализацию национальных целей развития. Субъекты РФ, показавшие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительное финансирование от государства.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин утвердил новые критерии эффективности губернаторов.

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