Раскрыто отношение россиян к идее сделать День космонавтики выходным
Сторонников нового праздника больше всего в возрасте от 25 до 34 лет.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
48% опрошенных россиян поддерживают идею объявления 12 апреля нерабочим днём. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.
"Поддерживает эту идею 48% россиян, возражает — 30%, ещё 22% опрошенных затруднились дать однозначную оценку инициативе. Сторонников нового праздника и дополнительного выходного больше среди россиян 25–34 лет: 55% против 39% среди россиян старше 45", — говорится в исследовании.
Главной причиной голосовавших за выходной является желание подчеркнуть достижения России в сфере освоения космического пространства. Противники инициативы же считают, что дополнительный выходной нанесёт урон экономике.
Напомним, что 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет с того дня, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.
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