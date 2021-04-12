Раскрыто отношение россиян к идее сделать День космонавтики выходным

"Поддерживает эту идею 48% россиян, возражает — 30%, ещё 22% опрошенных затруднились дать однозначную оценку инициативе. Сторонников нового праздника и дополнительного выходного больше среди россиян 25–34 лет: 55% против 39% среди россиян старше 45", — говорится в исследовании.

Напомним, что 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет с того дня, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.