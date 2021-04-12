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Раскрыто отношение россиян к идее сделать День космонавтики выходным

Сторонников нового праздника больше всего в возрасте от 25 до 34 лет.

12 апреля 2021, 08:43
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин </p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

48% опрошенных россиян поддерживают идею объявления 12 апреля нерабочим днём. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

"Поддерживает эту идею 48% россиян, возражает — 30%, ещё 22% опрошенных затруднились дать однозначную оценку инициативе. Сторонников нового праздника и дополнительного выходного больше среди россиян 25–34 лет: 55% против 39% среди россиян старше 45", говорится в исследовании.

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Главной причиной голосовавших за выходной является желание подчеркнуть достижения России в сфере освоения космического пространства. Противники инициативы же считают, что дополнительный выходной нанесёт урон экономике.

Ранее инициативу по объявлению Дня космонавтики выходным поддержали в Государственной думе.

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Напомним, что 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет с того дня, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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