Рогозин рассказал о срыве контрактов на запуски из-за "подлых" санкций США

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация лишилась ряда потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за санкций США.

"Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться. Это в том случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA", — рассказал он РИА "Новости".

В 2020 году под ограничения попал Ракетно-космический центр "Прогресс", занимающийся производством ракет "Союз", и головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полётами. Также несколько лет назад Пентагон ввёл запрет на использование российской космической техники после 31 декабря 2022 года для запуска спутников.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что США без предупреждения разорвут контракты с Россией в высокотехнологичных сферах из-за новых санкций Байдена. Экс-сенатор Клинцевич в связи с этим отметил, что Вашингтон тоже понесёт ущерб.

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