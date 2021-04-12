Опубликовано уникальное цветное поздравление Гагарина с первой годовщиной полёта в космос
В нём советский космонавт поблагодарил всех причастных к созданию ракеты "Восток-1" и отметил, что полёт открыл не только новую веру в освоение космоса, но и "явился вестником мира и доброжелательства" народов СССР.
Кадр из видео на YouTube / RT на русском
Телеканал RT ко Дню космонавтики отреставрировал архивное выступление первого космонавта Земли Юрия Гагарина по центральному телевидению, записанное в 1962 году. При помощи нейросети видео удалось сделать цветным.
"Дорогие друзья! Сегодня день первой годовщины первого в истории человечества полёта человека в космос", — говорит космонавт.
В видео Гагарин благодарит всех, кто участвовал в создании мощной ракеты, которая вывела его в космос. По его словам, полёт советского корабля "Восток-1" открыл не только новую веру в освоение космоса, но и "явился вестником мира и доброжелательства" народов СССР, строящих коммунизм, ко всем народам Земли.
Напомним, что 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет с того дня, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.
Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил соотечественников с 60-летием первого в истории полёта человека в космос и анонсировал важные изменения в отрасли. Также поздравления с этой знаменательной датой с орбиты передал экипаж МКС. В своём послании землянам астронавты назвали "легендарные 108 минут полёта Гагарина" в космос примером героизма для последующих поколений космонавтов.
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