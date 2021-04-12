Первый в России обсерватор для коронавирусных пациентов закроют под Тюменью

Обсерватор "Градостроитель", который стал первым в России обсерватором для коронавирусных пациентов, закрывают спустя более чем год работы в связи с улучшением эпидситуации. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Санаторий находится в 30 километрах от Тюмени. В феврале 2020 года туда поместили россиян и граждан стран СНГ, эвакуированных из китайского города Ухань. Год спустя, 11 апреля 2021 года, все пациенты моногоспиталя на базе "Градостроителя" завершили лечение.

В течение недели учреждение будет закрыто на санобработку, чтобы вернуться к работе по основному профилю. Ранее там проходили реабилитацию люди после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний.

Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин призвал снизить риски ввоза в Россию новых малоизученных штаммов коронавируса. Он также добавил, что российские специалисты проверяют действие вакцин РФ против новых вариантов вируса.

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