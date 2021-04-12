В США вспыхнули протесты после гибели ещё одного афроамериканца при задержании. Видео © Соцсети

В штате Миннесота прошли масштабные акции протеста после гибели темнокожего американца при задержании. По данным местных правоохранителей, патруль остановил машину, за рулём которой был молодой человек по имени Даунт Райт. Выяснилось, что ранее был выдан ордер на его арест. Его хотели задержать, но он сел в авто и попытался уехать.

"Всё, что у него было, — это освежители воздуха в машине, а они сказали ему выйти из машины. Он вышел из машины, и его девушка сказала, что они (полиция. — Прим. Лайфа) стреляли в него. Он вернулся в машину, уехал и разбился. И теперь он мёртв", — приводит издание Star Tribune рассказ матери погибшего, Кейти Райт, о случившемся.

Как пишет издание, через несколько часов на месте инцидента собрались сотни людей. Произошли столкновения протестующих с полицией, несколько патрульных машин было повреждено. Люди бросали дымовые шашки, звучали хлопки, улицы окутал дым. В итоге для разгона демонстрантов применили резиновые пули. Протесты пошли на спад. Местные жители стали просто собираться вокруг места происшествия, зажигать свечи и оставлять сообщения: "Справедливость для Даунта Райта".

Напомним, летом 2020 года, после того как жёсткие действия полиции при задержании темнокожего Джорджа Флойда привели к его смерти, в США начались массовые протесты. На их фоне всемирную популярность приобрёл лозунг Black Lives Matter, призывающий прекратить расистский произвол и запретить правоохранителям применять смертельные приёмы против граждан.

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