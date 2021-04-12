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Шесть новых суперсервисов появятся на портале госуслуг в 2021 году

По итогам 2020 года уже работает семь суперсервисов, они помогают поступить в вузы, оформить пособие по безработице и другое.

12 апреля 2021, 05:46
<p>Фото © Агентство "Москва"</p>

Фото © Агентство "Москва"

В 2021 году на портале госуслуг появится шесть новых суперсервисов: "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребёнка", "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн", "Моё здоровье онлайн". О таких планах правительства ТАСС рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Сейчас на сайте "Госуслуги" работает уже семь суперсервисов. Среди них — "Поступление в вуз онлайн", "Социальная поддержка онлайн", "Цифровое исполнительное производство", "Трудовые отношения онлайн", "Оформление европротокола онлайн", "Пенсия онлайн" и "Онлайн-помощь при инвалидности".

Новая версия портала "Госуслуги" с роботом-помощником Максом запущена в тестовом режиме

Новая версия портала "Госуслуги" с роботом-помощником Максом запущена в тестовом режиме

А ранее на "Госуслугах" появилось ещё несколько важных функций. Например, там можно получить электронный сертификат о вакцинации. Теперь этот документ может содержать в том числе данные загранпаспортов россиян. Кроме того, в России стартовал эксперимент по авторизации в соцсетях через портал "Госуслуги".

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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