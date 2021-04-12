Шесть новых суперсервисов появятся на портале госуслуг в 2021 году

В 2021 году на портале госуслуг появится шесть новых суперсервисов: "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребёнка", "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн", "Моё здоровье онлайн". О таких планах правительства ТАСС рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.