На ТЭЦ в Барнауле рухнула труба. Видео © Соцсети

Вечером 11 апреля на барнаульской ТЭЦ-2 рухнула часть трубы, никто не пострадал, но часть потребителей пришлось перевести на резервное питание. Власти города ввели в городе режим повышенной готовности.

"Глава города Вячеслав Франк дал поручение проводить мониторинг температуры в помещениях социальных учреждений и многоквартирных домах, особое внимание уделить учреждениям здравоохранения", — заявили в Администрации Барнаула.

Около 30% потребителей переключили на ТЭЦ-3, ещё 30% обеспечили теплом и горячей водой благодаря подключению к районной водогрейной котельной. На нормативные параметры планируется выйти к 13:00 (09:00 мск).

А ранее в Кирове часть крыши спорткомплекса рухнула прямо во время детских соревнований. В распоряжении Лайфа появилось полное видео инцидента.

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