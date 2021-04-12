На ТЭЦ в Барнауле рухнула труба — видео
В Сети появились кадры первых минут после аварии.
На ТЭЦ в Барнауле рухнула труба. Видео © Соцсети
Вечером 11 апреля на барнаульской ТЭЦ-2 рухнула часть трубы, никто не пострадал, но часть потребителей пришлось перевести на резервное питание. Власти города ввели в городе режим повышенной готовности.
"Глава города Вячеслав Франк дал поручение проводить мониторинг температуры в помещениях социальных учреждений и многоквартирных домах, особое внимание уделить учреждениям здравоохранения", — заявили в Администрации Барнаула.
Около 30% потребителей переключили на ТЭЦ-3, ещё 30% обеспечили теплом и горячей водой благодаря подключению к районной водогрейной котельной. На нормативные параметры планируется выйти к 13:00 (09:00 мск).
А ранее в Кирове часть крыши спорткомплекса рухнула прямо во время детских соревнований. В распоряжении Лайфа появилось полное видео инцидента.
Выбор редакции
На Алтае следователи разбираются в причинах загадочной смерти пятиклассницы
Двухлетний ребёнок и трое мужчин ранены в результате стрельбы в Сиэтле
В США заявили о причастности Израиля к взрыву на ядерном объекте в Иране
Шесть новых суперсервисов появятся на портале госуслуг в 2021 году
Опубликована инструкция для Гагарина в космосе
Комментариев: 0