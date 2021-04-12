Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На ТЭЦ в Барнауле рухнула труба — видео

В Сети появились кадры первых минут после аварии.

12 апреля 2021, 05:26

На ТЭЦ в Барнауле рухнула труба. Видео © Соцсети

Вечером 11 апреля на барнаульской ТЭЦ-2 рухнула часть трубы, никто не пострадал, но часть потребителей пришлось перевести на резервное питание. Власти города ввели в городе режим повышенной готовности.

В Индии огромная трибуна рухнула с сотнями сидящих на ней людей — видео

В Индии огромная трибуна рухнула с сотнями сидящих на ней людей — видео

"Глава города Вячеслав Франк дал поручение проводить мониторинг температуры в помещениях социальных учреждений и многоквартирных домах, особое внимание уделить учреждениям здравоохранения", — заявили в Администрации Барнаула.

"Все удрали — боятся": Житель многоэтажки в Челябинске рассказал о провале грунта возле дома

"Все удрали — боятся": Житель многоэтажки в Челябинске рассказал о провале грунта возле дома

Около 30% потребителей переключили на ТЭЦ-3, ещё 30% обеспечили теплом и горячей водой благодаря подключению к районной водогрейной котельной. На нормативные параметры планируется выйти к 13:00 (09:00 мск).

А ранее в Кирове часть крыши спорткомплекса рухнула прямо во время детских соревнований. В распоряжении Лайфа появилось полное видео инцидента.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1