Опубликована инструкция для Гагарина в космосе

Опубликована полётная инструкция по эксплуатации и управлению космическим кораблём первого космонавта Юрия Гагарина. Документ обнародовала "Газета.ру".

Инструкция содержит алгоритмы, прописывающие все этапы полёта — от предстартовой подготовки и до возращения на Землю. Для Гагарина также расписали порядок облачения в скафандр: космонавт должен "просунуть ноги в правую и левую штанины, просунуть руки в рукава и надеть гермошлем".

Ему предписано настроиться на вторую программу "Московского радио" и употребить пищу в определённые отрезки после выхода на орбиту. На этапе выведения на орбиту космонавт должен был следить за сигнализацией и в начале каждого сообщения повторять последнее время, переданное из командного пункта.

Инструкция для космонавта подписана 15 января 1961 года заместителем начальника Центра подготовки космонавтов ВВС по лётной подготовке Евстафием Целикиным. Оригинал этого документа хранится в Фонде № 1 ЦПК управленческих документов.

Напомним, первый полёт человека в космос состоялся 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, и длился 108 минут. Юрий Гагарин, находясь на борту корабля "Восток-1", совершил оборот вокруг Земли и приземлился в Саратовской области.

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