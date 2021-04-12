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"Не можем бороться со своими": На Украине исключили возможность наступления в Донбассе

В Киеве заявили о намерении двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами.

12 апреля 2021, 04:54
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364697644022858/791748037984481/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Операція об&#x27;єднаних сил / Joint Forces Operation</a></p>

Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Украина не планирует наступление в Донбассе, поскольку не может "бороться со своими людьми". Об этом заявила пресс-секретарь лидера Незалежной Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми", — сказала она в эфире телеканала "Дом".

Мендель указала на "стойкое убеждение" Киева в том, что к миру должны вести только переговоры. В связи с этим Украина намерена добиваться переговоров "нормандского формата" и двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами.

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Напомним, в Донбассе участились обстрелы украинскими военными населённых пунктов ДНР и ЛНР. Так, в начале февраля Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. В ДНР и ЛНР уверены, что Киев готовится к атаке, так как стягивает к линии соприкосновения большое количество боевой техники и солдат.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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