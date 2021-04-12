"Не можем бороться со своими": На Украине исключили возможность наступления в Донбассе
В Киеве заявили о намерении двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами.
Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Украина не планирует наступление в Донбассе, поскольку не может "бороться со своими людьми". Об этом заявила пресс-секретарь лидера Незалежной Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми", — сказала она в эфире телеканала "Дом".
Мендель указала на "стойкое убеждение" Киева в том, что к миру должны вести только переговоры. В связи с этим Украина намерена добиваться переговоров "нормандского формата" и двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами.
Напомним, в Донбассе участились обстрелы украинскими военными населённых пунктов ДНР и ЛНР. Так, в начале февраля Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. В ДНР и ЛНР уверены, что Киев готовится к атаке, так как стягивает к линии соприкосновения большое количество боевой техники и солдат.
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