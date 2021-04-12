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Бомбардировщики Су-34 оснастили новыми комплексами разведки

Благодаря этому существенно увеличились возможности самолётов по обнаружению наземных и надводных целей всех типов.

12 апреля 2021, 04:36
<p>Фото © Wikipedia / <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/User:VitalyKuzmin" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vitaly V. Kuzmin</a></p>

Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Боевые возможности российских сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 были расширены за счёт установки на них уникальных разведывательных комплексов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в отрасли.

Так, несколько самолётов получили универсальные подвесные контейнеры для ведения оптико-электронной, радиолокационной и радиотехнической разведки. Благодаря этому существенно увеличились возможности бомбардировщиков по обнаружению наземных и надводных целей всех типов.

"Контейнеры позволяют автоматически передавать данные по защищённому каналу связи с борта самолёта наземным силам в режиме реального времени, что даёт возможность применять Су-34 в составе межвидовых разведывательно-ударных систем и вести боевые действия в едином информационном пространстве", — добавил собеседник агентства.

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Ранее Объединённая авиастроительная корпорация показала видео с полётом первого серийного образца истребителя пятого поколения Су-57. Первый из них поступил на вооружение одного из авиаполков Южного военного округа. За 2021 год ещё четыре таких истребителя должны отправиться в ряды российских ВВС.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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