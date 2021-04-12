Бомбардировщики Су-34 оснастили новыми комплексами разведки
Благодаря этому существенно увеличились возможности самолётов по обнаружению наземных и надводных целей всех типов.
Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin
Боевые возможности российских сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 были расширены за счёт установки на них уникальных разведывательных комплексов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в отрасли.
Так, несколько самолётов получили универсальные подвесные контейнеры для ведения оптико-электронной, радиолокационной и радиотехнической разведки. Благодаря этому существенно увеличились возможности бомбардировщиков по обнаружению наземных и надводных целей всех типов.
"Контейнеры позволяют автоматически передавать данные по защищённому каналу связи с борта самолёта наземным силам в режиме реального времени, что даёт возможность применять Су-34 в составе межвидовых разведывательно-ударных систем и вести боевые действия в едином информационном пространстве", — добавил собеседник агентства.
Ранее Объединённая авиастроительная корпорация показала видео с полётом первого серийного образца истребителя пятого поколения Су-57. Первый из них поступил на вооружение одного из авиаполков Южного военного округа. За 2021 год ещё четыре таких истребителя должны отправиться в ряды российских ВВС.
Выбор редакции
Эталонный предатель: как "советский Джеймс Бонд" стал главным агентом ЦРУ
Ролевые игры в "агрессора": на форме лётчика ВВС США заметили российский шеврон
"Развалятся через 10 лет": National Interest раскрыл "ужасную" правду об американских ракетах
Шесть новых суперсервисов появятся на портале госуслуг в 2021 году
На ТЭЦ в Барнауле рухнула труба — видео
Комментариев: 0