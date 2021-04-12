"Не нужны нам эти острова": Японцы оценили фильм с "неудобной правдой" о Курилах
Читатели призвали подписывать с Москвой мирный договор — и "как в нормальных странах".
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Статья JB Press журналистки Асуки Токуямы о документальном фильме "Кунашир", посвящённом одноименному острову, вызвала активный отклик японских читателей. Многих заинтересовал российский взгляд на проблему.
"В статье не раскрыто, в чём же будет конкретно состоять "неприятная для японцев правда"? В том, что большинство жителей Кунашира не хотят возврата северных островов Японии? Так это естественно. Они часто демонстрируют это своими плакатами и митингами", — написал пользователь uch.
Он подчеркнул, что в ленте нет ничего неожиданного или неприятного для японцев. Читатель под ником yam признался, что его заинтересовала "российская сторона" территориальной проблемы. Другой призвал смириться с потерей Кунашира.
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"Кунашир нам больше никогда не вернётся. Точка! Поэтому нужно подписывать с Россией мирный договор и, как в нормальных странах, ездить на острова по нормальным японским паспортам с визами!" — написал twk.
С ним согласился sno. По его мнению, "возврат северных территорий совершенно невозможен, надо прекращать все разговоры вокруг этого".
"Не нужны нам эти острова. Оставьте их России!" — призвал пользователь под ником tan.
Напомним, отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного соглашения в отношении Южных Курил. Москва считает, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению, так как острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио эту позицию не поддерживает и претендует на острова.
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