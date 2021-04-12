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Премьер Украины заявил, что страна всего на 19% приблизилась к вступлению в НАТО

По словам главы кабмина, Незалежная "твёрдо и нерушимо держит курс" на членство в Североатлантическом альянсе.

12 апреля 2021, 03:17
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/dshmyhal/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Денис Шмигаль</a></p>

Фото © Facebook / Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил успехи страны в её стремлении в НАТО. По его словам, Незалежная всего на 19% соответствует стандартам военного блока.

"Украина твёрдо и нерушимо держит курс на вступление в альянс. Запуск национальной системы перехода к стандартам НАТО позволит Украине ускорить свой путь к полноправному членству", — написал Шмыгаль в "Фейсбуке".

Он уточнил, что Украина уже ввела 292 стандарта и руководящих документа НАТО, или 19%. Глава украинского кабмина отметил, что в стране создаётся национальная система перехода к стандартам альянса. В частности, запуск такой системы на прошлой неделе представила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Пушков назвал грубой ошибкой заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО

Пушков назвал грубой ошибкой заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Незалежной в НАТО единственным путём к окончанию войны в Донбассе. Кроме того, он призвал страны – участницы альянса уделять больше внимания вопросам безопасности в Чёрном море и усиливать военное присутствие в регионе. В Вашингтоне в ответ заявили, что не против видеть Украину членом альянса, вот только решение о вступлении Незалежной в НАТО будут принимать все страны-участницы, а не только США.

Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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