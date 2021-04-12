В США заявили о причастности Израиля к взрыву на ядерном объекте в Иране
Атака привела к разрушению хорошо защищённой внутренней электросистемы, которая обеспечивала работу обогащающих уран центрифуг.
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Авария на иранском ядерном объекте в городе Нетенз произошла в результате взрыва, организованного Израилем. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.
По данным собеседников издания, ЧП стало следствием "тщательно спланированного взрыва". При этом американские и израильские сотрудники разведки выяснили, что "роль в этом сыграл Израиль". Атака привела к разрушению хорошо защищённой внутренней электросистемы, которая обеспечивала работу обогащающих уран центрифуг. Как отмечают источники, на возобновление работы на ядерном объекте в Нетензе может потребоваться не менее 10 месяцев.
Напомним, что 11 апреля произошёл сбой, связанный с распределением электроэнергии в сетях на иранском ядерном объекте в Нетензе. Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является атакой и проявлением "ядерного терроризма". Израильская телерадиокомпания "Кан" со ссылкой на "источники в разведке" сообщила о причастности Израиля к ЧП.
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