"Это просто эпично": Пресс-секретаря Зеленского высмеяли за "украинский английский" язык
Речь шла о комментарии к посту представителя Посольства Великобритании на Украине относительно трактовок конфликта в Донбассе.
Фото © Facebook / Iuliia Mendel
Пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель упрекнули в незнании английского языка после того, как она прокомментировала запись в "Фейсбуке". Об этом сообщает портал "Обозреватель".
Мендель написала под постом пресс-секретаря Посольства Великобритании на Украине Алексея Курки NoCivilWar in Ukraine касаемо трактовок конфликта в Донбассе. Пользователи отметили, что здесь была допущена смысловая ошибка.
Бывший журналист и депутат Сергей Высоцкий объяснил, что эта фраза в переводе означает "нет гражданской войне". Однако из контекста понятно, что имеется в виду "не гражданская война", а это будет звучать как Not Civil War.
"Господи, Юля! No Civil War — это "нет гражданской войне"! Если вы хотели сказать "не гражданская война", то стоит как минимум написать Not Civil War!" — обратился экс-нардеп к пресс-секретарю Зеленского.
Другие пользователи иронично отреагировали на фразу Мендель. Людмила Маркиз назвала это Ukrainian English ("украинский английский язык"), напомнив о фразе пресс-секретаря по поводу "украинского русского языка". Один из комментаторов отметил, что "это просто эпично". Некоторые вступились за Мендель и предположили, что NoCivilWar является сокращением фразы There is no civil war in Ukraine — "на Украине нет гражданской войны".
В настоящий момент пост Алексея Курки в "Фейсбуке" удалён. При переходе на него появляется сообщение "Этот контент сейчас недоступен".
Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что у России нет монополии на владение русским языком. Она считает, что существует и "украинский русский язык", который является частью культурного разнообразия Незалежной.
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