"Это просто эпично": Пресс-секретаря Зеленского высмеяли за "украинский английский" язык

"Господи, Юля! No Civil War — это "нет гражданской войне"! Если вы хотели сказать "не гражданская война", то стоит как минимум написать Not Civil War!" — обратился экс-нардеп к пресс-секретарю Зеленского.

Другие пользователи иронично отреагировали на фразу Мендель. Людмила Маркиз назвала это Ukrainian English ("украинский английский язык"), напомнив о фразе пресс-секретаря по поводу "украинского русского языка". Один из комментаторов отметил, что "это просто эпично". Некоторые вступились за Мендель и предположили, что NoCivilWar является сокращением фразы There is no civil war in Ukraine — "на Украине нет гражданской войны".