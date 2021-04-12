ФСО дала особое разрешение роботу "Фёдору" перед встречей с Путиным

ФСО разрешила повернуть голову прототипу робота "Фёдора" во время демонстрации президенту РФ Владимиру Путину в 2015 году. Подробности мероприятия рассказал начальник отдела натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения ЦНИИточмаша Илья Давыдов.

"Это (поворот головы. — Прим. ред.) было сделано специально. Все организаторы знали об этой задумке. Оператор под присмотром представителя ФСО это осуществил. Но повернулась только голова, ни в коем случае не всё остальное", — сказал Давыдов в беседе с РИА "Новости".

Во время встречи роботом управлял оператор, рядом с котором стоял представитель ФСО. Также перед мероприятием прорабатывался вопрос возможности полного отключения прототипа на случай, "если что-то пойдёт не по плану".

Напомним, к созданию антропоморфного робота российские учёные приступили в 2014 году. В 2015-м он продемонстрировал Путину свои умения, в частности проехал перед главой государства на квадроцикле. В 2019 году Фёдор отправился на МКС и стал первым российским роботом-космонавтом.

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