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Россиян предупредили о скором нашествии комаров

Численность кровососов сократится к середине лета, если погода будет сухой.

12 апреля 2021, 01:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Снежная зима в России может обернуться большим наплывом комаров, предупредил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. По словам учёного, всё будет зависеть от погоды.

Личинки комаров развиваются в воде. Чем ниже температура водоёмов, тем медленнее развиваются личинки кровососущих. Если же температура будет высокой, то первая волна насекомых появится в следующем месяце.

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"Если будет тепло, то мы встретимся с первой волной комаров в мае или, может быть, даже чуть раньше", — спрогнозировал Вадим Марьинский в интервью радио Sputnik.

В дальнейшем численность популяции комаров будет зависеть от осадков и влажности воздуха. Если лето сухое, то разводиться комарам негде, тогда к середине лета их численность упадёт, подытожил эксперт.

Ранее Лайф писал о том, что в Турции появились особо опасные комары.

Авторы
Юлия Коновалова

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