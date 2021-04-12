Россиян предупредили о скором нашествии комаров
Численность кровососов сократится к середине лета, если погода будет сухой.
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Снежная зима в России может обернуться большим наплывом комаров, предупредил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. По словам учёного, всё будет зависеть от погоды.
Личинки комаров развиваются в воде. Чем ниже температура водоёмов, тем медленнее развиваются личинки кровососущих. Если же температура будет высокой, то первая волна насекомых появится в следующем месяце.
"Если будет тепло, то мы встретимся с первой волной комаров в мае или, может быть, даже чуть раньше", — спрогнозировал Вадим Марьинский в интервью радио Sputnik.
В дальнейшем численность популяции комаров будет зависеть от осадков и влажности воздуха. Если лето сухое, то разводиться комарам негде, тогда к середине лета их численность упадёт, подытожил эксперт.
Ранее Лайф писал о том, что в Турции появились особо опасные комары.
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