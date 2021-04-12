Россиян предупредили о скором нашествии комаров

Снежная зима в России может обернуться большим наплывом комаров, предупредил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. По словам учёного, всё будет зависеть от погоды.

Личинки комаров развиваются в воде. Чем ниже температура водоёмов, тем медленнее развиваются личинки кровососущих. Если же температура будет высокой, то первая волна насекомых появится в следующем месяце.

"Если будет тепло, то мы встретимся с первой волной комаров в мае или, может быть, даже чуть раньше", — спрогнозировал Вадим Марьинский в интервью радио Sputnik.

В дальнейшем численность популяции комаров будет зависеть от осадков и влажности воздуха. Если лето сухое, то разводиться комарам негде, тогда к середине лета их численность упадёт, подытожил эксперт.

Ранее Лайф писал о том, что в Турции появились особо опасные комары.

Авторы