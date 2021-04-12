Двухлетний ребёнок и трое мужчин ранены в результате стрельбы в Сиэтле

Breaking: Multiple people, including a 2-yr-old, shot in Seattle’s Central District on 23rd Ave & Jackson St. Suspect still on the run, was on-foot when they started shot multiple rounds. It’s unclear why shooter fired. Anyone with info is asked to call SPD. @KIRO7Seattle pic.twitter.com/JHXvLQxGri — Kevin Ko (@NewsWithKevin) April 12, 2021

В американском Сиэтле неизвестный открыл стрельбу на улице и ранил троих мужчин и двухлетнего малыша. Об этом сообщает телеканал KIRO 7 News.

Офицеров вызвали примерно в 15:22 (1:22 мск) на 23-ю Южную авеню и Саут-Джексон-стрит. Расследование инцидента продолжается до сих пор, ведутся поиски преступника. Сообщается, что прохожий начал стрелять без повода.

Ребёнок находится в критическом состоянии в медицинском центре "Харборвью". Трое мужчин чувствуют себя удовлетворительно. Мотивы преступника и причины происшествия пока не известны. Арестов не происходило.

Ранее Лайф сообщал, что три человека погибли при стрельбе в американском штате Мэриленд.

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