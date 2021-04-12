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Двухлетний ребёнок и трое мужчин ранены в результате стрельбы в Сиэтле

В настоящее время малыш находится в критическом состоянии в больнице.

12 апреля 2021, 02:42

В американском Сиэтле неизвестный открыл стрельбу на улице и ранил троих мужчин и двухлетнего малыша. Об этом сообщает телеканал KIRO 7 News.

Офицеров вызвали примерно в 15:22 (1:22 мск) на 23-ю Южную авеню и Саут-Джексон-стрит. Расследование инцидента продолжается до сих пор, ведутся поиски преступника. Сообщается, что прохожий начал стрелять без повода.

Стрельба в Техасе: ранения получили шесть человек

Стрельба в Техасе: ранения получили шесть человек

Ребёнок находится в критическом состоянии в медицинском центре "Харборвью". Трое мужчин чувствуют себя удовлетворительно. Мотивы преступника и причины происшествия пока не известны. Арестов не происходило.

Ранее Лайф сообщал, что три человека погибли при стрельбе в американском штате Мэриленд.

Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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