Прибалтика впервые отказалась от российской электроэнергии
Решение ударило по карманам пользователей в Литве — там тарифы на свет выросли на 8,5%.
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Страны Прибалтики впервые прекратили импорт электроэнергии из России — на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ, намеченному на 2025 год. Об этом сообщает "Коммерсант".
Как пишет издание, 8 и 11 апреля, когда проводилось тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой, коммерческий импорт электроэнергии из РФ в Латвию был полностью прекращён без объяснения причин. Испытания проводились с целью проверки энергосистем перед полным выходом Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва).
Из-за прекращения экспортных поставок в Латвию и закрытия ЛЭП между Белоруссией и Литвой внутри РФ упали цены на электроэнергию. В Прибалтике произошла обратная ситуация — стоимость резко выросла на 8,5%.
Ранее Лайф писал о том, что россиянам назвали настоящую цену на электроэнергию.
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