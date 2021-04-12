В Мексике угнали автомобиль со смертельным радиоактивным элементом

В Мексике в девяти штатах Комиссией по ядерной безопасности объявлена тревога после кражи промышленного радиографического оборудования с потенциально смертельным радиоактивным элементом из иридия-192. Об этом сообщается в коммюнике службы гражданской защиты в "Твиттере".

Устройство QSA Global модели Delta 880 было похищено неизвестными 11 апреля около 05:00 по местному времени на дороге у въезда в муниципалитет Теолоюкан, штат Мехико. Злоумышленники угнали пикап Toyota Hilux модели 2016 года, в котором находился контейнер с оборудованием и радиоактивным источником иридия-192 с серийным номером TT3303 и текущей активностью на уровне 68,89 кюри.

Служба гражданской защиты заявила, что извлечение радиоактивного источника или манипулирование им способно стать причиной необратимой травмы или привести к фатальным последствиям. Власти задействовали протоколы поиска и защиты населения.

Ранее Лайф писал о том, что шесть человек погибли в авиакатастрофе в Мексике.

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