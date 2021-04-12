В США увидели "точку перелома" в экономике страны
Такая ситуация сложилась благодаря вакцинации против ковида, а также мерам поддержки в налогово-бюджетной и кредитно-денежной сферах.
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Федеральная резервная система (ФРС) США ожидает уверенного роста экономики страны во второй половине 2021 года. Оптимистичным прогнозом поделился глава ведомства Джером Пауэлл в интервью телеканалу CBS.
"То, что мы видим сейчас в экономике, похоже на переломный момент. <...> Мы чувствуем, что находимся в месте, когда экономика начнёт расти быстрее и рабочие места будут создаваться быстрее", — отметил Пауэлл.
Согласно прогнозу ФРС, рост экономики во второй половине года "будет очень уверенным". По словам Пауэлла, такая ситуация сложилась благодаря вакцинации американцев, а также сильным мерам поддержки в налогово-бюджетной и кредитно-денежной сферах. Несмотря на это, основным риском для экономики по-прежнему остаётся распространение ковида. В связи с этим председатель ФРС призвал продолжать соблюдение мер предосторожности.
Ранее американцев призвали "верить в экономику" страны. Согласно прогнозам экспертов, в течение 2021 года она вырастет на 7,5%.
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