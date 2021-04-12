Не всё в тюбиках: стало известно, что едят космонавты на орбите и сколько стоит их питание

Эксперты рассказали, что едят космонавты на орбите. Недельный рацион космонавтов обойдётся россиянину примерно в 5,3 тысячи рублей. Это следует из подсчётов федерального сервиса доставки продуктов "Сбер.Маркет" и московского Музея космонавтики, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что в рацион космонавта входит около 300 позиций. Он рассчитан на четыре приёма пищи и предполагает ежедневное потребление 3200 калорий. Большая часть продуктов поставляется сублимированной, в тубах выпускаются только соусы и джемы.

"При употреблении газировки в невесомости газ и жидкость в желудке отделяются друг от друга и у человека появляется отрыжка. Из-за этого пиво и кока-кола специально обрабатываются для космоса. Обычный хлеб крошится, поэтому американские космонавты едят тортильи, а для наших космонавтов хлеб специально пекут в виде микробуханок — на один укус", — пояснили в "Сбер.Маркете".

В сервисе отметили, что космонавты сами выбирают продукты питания. Туда могут входить, к примеру, говяжий язык, рыбный пирог, супы, блюда национальной кухни участников полёта. В рационе обязательно присутствуют продукты, богатые кальцием. Американцы едят йогурты, а для россиян предлагаются сыры с травами и чесноком.

Ранее экипаж МКС поздравил землян с Днём космонавтики.

Авторы