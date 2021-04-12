Бизнесмен Аркадий Ротенберг раскрыл свои туристические активы в Крыму

Бизнесмен Аркадий Ротенберг уже более двух лет владеет крымскими санаториями "Ай-Петри", "Мисхор", "Дюльбер", "Жемчужина" и отелем "Дача Рахманинов". Об этом представитель предпринимателя рассказал в беседе с РБК.

По его словам, бизнесмен планирует вложить около 15 миллиардов рублей в реконструкцию гостиничных комплексов. Порядка 300 миллионов рублей уже вложены им в техническое оснащение санаториев и обновление инженерных сетей.

Представитель бизнесмена уточнил, что "Жемчужина" в настоящее время не работает, а остальные санатории объединены в сеть "Курорты Крыма", бенефициаром которой Ротенберг стал в конце 2019 года. В момент покупки "Курортами Крыма" владели сторонние инвесторы, но к лету процесс оформления документов завершится, бизнесмен станет единственным бенефициаром этих активов.

Ранее стало известно, что бенефициаром дворца у мыса Идокопас под Геленджиком, фигурирующего в расследовании Алексея Навального, является Аркадий Ротенберг. Напомним, 19 января ФБК* опубликовал двухчасовой ролик об особняке под Геленджиком, который авторы расследования называют дворцом Путина. Сам Путин прокомментировал фильм цитатой из романа "Двенадцать стульев": "Скучно, девочки". Он назвал ролик компиляцией и монтажом.

* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.

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