Синоптики рассказали о погоде в Москве на 12 апреля
Местами ожидается небольшой кратковременный дождь.
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Сегодня, 12 апреля, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь и до плюс 16 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В дневное время до 14–16 градусов тепла. Ночью возможно изменение температуры воздуха до шести градусов. Осадков ночью не ожидается. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный, 5–10 м/с, порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 760 мм ртутного столба.
В Подмосковье температура от плюс 12 до плюс 17 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс четыре градуса.
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