Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 12 апреля

Местами ожидается небольшой кратковременный дождь.

12 апреля 2021, 04:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сегодня, 12 апреля, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь и до плюс 16 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Москвичам пообещали погоду как в Париже

Москвичам пообещали погоду как в Париже

В дневное время до 14–16 градусов тепла. Ночью возможно изменение температуры воздуха до шести градусов. Осадков ночью не ожидается. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный, 5–10 м/с, порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 760 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура от плюс 12 до плюс 17 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс четыре градуса.

Ранее Лайф писал о скором нашествии комаров в России.

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1