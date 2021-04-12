В Турции рассказали, к какому сроку планируют взять под контроль ситуацию с ковидом

Власти Турции ожидают, что им удастся взять под контроль ситуацию с коронавирусом до середины мая, когда в стране начнётся туристический сезон. О мерах, которые готовы принимать на курортах, рассказал мэр Бодрума Ахмет Арас.

"Конечно, продолжает присутствовать некая неопределённость, связанная с пандемией, эпидемиологической ситуацией. Но, как известно, скоро начнётся месяц Рамадан, в течение которого на территории Турции будут действовать определённые ограничения. Кроме того, сейчас ведутся активные работы по разработке собственной вакцины, идёт процесс вакцинации закупленными за рубежом вакцинами, поэтому существуют позитивные предпосылки к тому, что число новых случаев заражения будет постепенно снижаться и мы сможем спокойно начать новый сезон с середины мая", — цитирует Араса РИА "Новости".

В этом году на турецких курортах, как и в прошлом, будут сертифицировать объекты туристической инфраструктуры. В отелях увеличили расстояние между шезлонгами и столиками, многие отказались от системы самообслуживания в ресторане, весь персонал регулярно сдаёт тесты на коронавирус, в ближайшее время два с половиной миллиона сотрудников туристического сектора будут вакцинированы.

"Таким образом, наших гостей в отелях, ресторанах, кафе, других общественных местах будут обслуживать привитые, не представляющие угрозы для их здоровья сотрудники. Для нас это очень важно. Поэтому я убеждён, что туристы могут спокойно приезжать на отдых", — добавил мэр Бодрума.

Напомним, разговоры о возможном закрытии или ограничении авиасообщения с Турцией вызваны ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в этой стране. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость там растёт очень быстро, а больше всего штаммов вируса в РФ завезли как раз из этого государства. По данным СМИ, решение об ограничении полётов в Турцию могут принять уже в понедельник, 12 апреля.

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