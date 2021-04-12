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Категорий: 18

Сотрудница банка в Приморье похитила 250 тысяч рублей у пенсионеров

От её действий пострадали женщины от 50 лет, которые редко пользовались своими банковскими картами.

12 апреля 2021, 06:43

Фото © Pixabay

Сотрудницу одного из банков в Приморском крае заподозрили в хищении 250 тысяч рублей у пенсионеров, деньги которых она снимала с их банковских карт. Поводом для расследования стало обращение 74-летней женщины, которая рассказала полиции, что с её карты исчезло 60 тысяч рублей.

"Сотрудники полиции установили личность злоумышленницы, подозреваемой в совершении хищения денежных средств заявительницы. Ею оказалась 29-летняя работница банка, проживающая в посёлке Пограничный. Воспользовавшись своим служебным положением, она сняла и присвоила денежные средства с карты клиентки", — сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

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Полиция установила, что на совести мошенницы ещё шесть эпизодов хищения — пострадали женщины в возрасте от 50 лет, которые редко расплачивались своими банковскими картами либо вообще их не использовали. Возбуждено уголовное дело, подозреваемой может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее на Алтае была задержана высокопоставленная чиновница по делу о мошенничестве на 14 млн рублей. По данным следствия, подозреваемая вместе с директором частного детского сада Happy Baby в 2015 году предоставила в Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края фиктивные документы о приобретении нежилого помещения. Сумма приобретаемых площадей была значительно завышена по сравнению с рыночной.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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