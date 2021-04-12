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Журналистов на послание Путина будут пускать с двумя отрицательными ПЦР-тестами

12 апреля 2021, 07:14

Кремль открыл аккредитацию журналистов на Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Из-за коронавируса будет ограничено количество приглашённых представителей СМИ, кроме того, от них потребуется два отрицательных ПЦР-теста.

"Обязательным условием допуска на площадку всех участников мероприятия является наличие двух отрицательных ПЦР-тестов с результатами, датированными 17 апреля и 20 апреля 2021 года соответственно. Справки должны предъявляться при входе в печатном или электронном виде", говорится в сообщении Кремля.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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