Путин поручил до 1 мая представить список проектов для инвестирования из средств ФНБ

Президент России Владимир Путин поручил к 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, которые будут финансироваться с помощью средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Разработать при участии ведущих общественных объединений предпринимателей комплекс дополнительных мер, направленных на стимулирование организаций к увеличению за счёт доли собственной прибыли объёма финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых на территории Российской Федерации, который включает в себя в том числе меры налогового стимулирования", — говорится в сообщении.

Поручение дано по итогам совещания с представителями бизнес-сферы по вопросам повышения инвестиционной активности, которое прошло 11 марта.

Также глава государства поручил завершить создание механизма по компенсации регионам затрат на инвестиционные вычеты. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 апреля.

Ранее Путин заявил, что рост объёма ФНБ не означает подготовку к экономическим потрясениям. Фонд остаётся "подушкой безопасности" страны, указал президент.

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