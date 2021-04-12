В Иране назвали Израиль причастным к аварии на ядерном объекте и пообещали отомстить

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что к инциденту на ядерном объекте в Нетензе причастен Израиль, который пытался сорвать переговоры по ядерной сделке.

"Политики и военные Израиля откровенно говорят, что не дадут достигнуть прогресса и отмены несправедливых санкций", — цитирует Зарифа IRNA.

По словам главы иранского МИД, Израиль считает, что добился своей цели. Зариф пообещал ответить ещё большим прогрессом страны в ядерной сфере.

Также дипломат отметил, что Тегерану нужно быть внимательным, чтобы не оказаться в "хитрой ловушке, организованной Израилем". После ЧП объект в Нетензе оснастят более современными центрифугами, благодаря которым в несколько раз увеличится потенциал для обогащения урана.

В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде на пресс-конференции заявил, что страна "отомстит Израилю в нужное время". По его словам, в результате никакого вреда окружающей среде нанесено не было, а все центрифуги типа IR-1 заменят на новые.

Напомним, что 11 апреля произошёл сбой, связанный с распределением электроэнергии в сетях на иранском ядерном объекте в Нетензе. Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является атакой и проявлением "ядерного терроризма". Израильская телерадиокомпания "Кан" со ссылкой на "источники в разведке" сообщила о причастности Израиля к ЧП.

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