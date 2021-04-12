В России за сутки умерло минимальное число ковидных больных с 9 ноября
Полностью выздоровело за последние 24 часа 6656 пациентов, а общее число победивших болезнь достигло 4 272 165 человек.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
За сутки в России выявлено 8320 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
"Из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 277 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6656 человек", — говорится в сообщении.
Больше всего новых заболевших в Москве (1833), Санкт-Петербурге (706), Подмосковье (569), Ростовской (238) и Нижегородской (212) областях.
Всего в РФ выявлено 4 649 710 случаев ковида в 85 регионах. Зафиксировано 103 263 летальных исхода, выздоровело 4 272 165 человек.
Ранее сообщалось, что ФМБА получило патент на препарат для лечения коронавируса "Мир-19".
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