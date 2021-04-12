Парень всего за год прошёл 550 км, и результат в прямом смысле оказался налицо: фото до и после
Заняться своим здоровьем Люк решил после того, как началась эпидемия коронавируса.
25-летний Люк Эш из Уэльса всегда страдал от излишнего веса, но новым ударом стала смерть лучшего друга. Райан покончил с собой в возрасте 23 лет, и Люк сильно переживал из-за произошедшего. Он перестал заботиться о здоровье, заедая своё горе. Тогда его вес быстро достиг 127 кг, сообщает Mirror.
Мы были лучшими друзьями с первой же встречи в восьмом классе. И то, что произошло, стало огромным шоком. Мы только вернулись из Барселоны, где праздновали свадьбу его брата. А в августе мы планировали поехать на футбольный матч...
Люк признаётся, что еда всегда была его страстью, поэтому именно в ней он нашёл спасение. В течение нескольких месяцев он не обращал внимания на то, что происходит с его телом, пока на мир не обрушился коронавирус. В группе риска оказались люди с лишним весом, и тогда парень взялся за своё здоровье. Он начал считать калории и практиковать голодание по 18 часов. "Я установил себе норму в 2500 калорий вместо тех 4000, которые я мог съесть за день", — рассказывает Люк.
За год парень похудел на 45 кг и преобразился до неузнаваемости. На его счету уже более 550 пройденных километров. Но на этом Люк не собирается останавливаться. Его идеальный вес — примерно 75 кг, но впереди ещё много работы. Впервые за много лет он теперь может наслаждаться простыми вещами: крепким сном, долгими прогулками, бегом и бодростью.
Я постоянно думаю о Райане. Я и раньше сидел на диетах, в чём он меня поддерживал. Он всегда отмечал, что я стал выглядеть лучше. И сейчас я хочу, чтобы он мной гордился
Семья уверяла толстушку весом 117 кг, что её никто не полюбит, но сейчас эта красотка — мечта любого
WOW-news
Выбор редакции
Толстяк весом 240 кг чудом пережил сердечный приступ, и это сподвигло его на невероятные изменения
Всё дело в позе и расслабленности: врач дала советы, как есть и не толстеть
Эти тату стали ошибками молодости, но сейчас выглядят как произведения искусства: фото до и после
Фитнес-тренерша проткнула булавкой небольшой волдырь на руке и узнала свой страшный диагноз
Путин поручил до 1 мая представить список проектов для инвестирования из средств ФНБ
Комментариев: 0