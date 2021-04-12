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Парень всего за год прошёл 550 км, и результат в прямом смысле оказался налицо: фото до и после

Заняться своим здоровьем Люк решил после того, как началась эпидемия коронавируса.

12 апреля 2021, 06:50

Фото © Instagram / thefatfitjourney

25-летний Люк Эш из Уэльса всегда страдал от излишнего веса, но новым ударом стала смерть лучшего друга. Райан покончил с собой в возрасте 23 лет, и Люк сильно переживал из-за произошедшего. Он перестал заботиться о здоровье, заедая своё горе. Тогда его вес быстро достиг 127 кг, сообщает Mirror.

Фото © Instagram / thefatfitjourney

Фото © Instagram / thefatfitjourney

Мы были лучшими друзьями с первой же встречи в восьмом классе. И то, что произошло, стало огромным шоком. Мы только вернулись из Барселоны, где праздновали свадьбу его брата. А в августе мы планировали поехать на футбольный матч...

Люк Эш

Фото © Instagram / thefatfitjourney

Фото © Instagram / thefatfitjourney

Люк признаётся, что еда всегда была его страстью, поэтому именно в ней он нашёл спасение. В течение нескольких месяцев он не обращал внимания на то, что происходит с его телом, пока на мир не обрушился коронавирус. В группе риска оказались люди с лишним весом, и тогда парень взялся за своё здоровье. Он начал считать калории и практиковать голодание по 18 часов. "Я установил себе норму в 2500 калорий вместо тех 4000, которые я мог съесть за день", — рассказывает Люк.

Фото © Instagram / thefatfitjourney

Фото © Instagram / thefatfitjourney

За год парень похудел на 45 кг и преобразился до неузнаваемости. На его счету уже более 550 пройденных километров. Но на этом Люк не собирается останавливаться. Его идеальный вес — примерно 75 кг, но впереди ещё много работы. Впервые за много лет он теперь может наслаждаться простыми вещами: крепким сном, долгими прогулками, бегом и бодростью.

Я постоянно думаю о Райане. Я и раньше сидел на диетах, в чём он меня поддерживал. Он всегда отмечал, что я стал выглядеть лучше. И сейчас я хочу, чтобы он мной гордился

Люк Эш

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Семья уверяла толстушку весом 117 кг, что её никто не полюбит, но сейчас эта красотка — мечта любого

Авторы
Паламарчук Мария
Паламарчук Мария

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