Фитнес-тренерша проткнула булавкой небольшой волдырь на руке и узнала свой страшный диагноз

Когда в 2018 году тренер по фитнесу Хелен Нотли из Йоркшира, Англия, заметила у себя на руке кровавый волдырь, она не придала этому особого значения. Мама четверых детей решила, что справится с проблемой сама. Она вооружилась английской булавкой и попыталась разобраться с неприятным пузырьком, потому что он казался ей некрасивым.

Фото © Twitter / Daily_Express

Однако её подругу ситуация взволновала гораздо больше, и она посоветовала Хелен обратиться к врачу. Тогда женщина узнала шокирующую правду: "некрасивый волдырь" оказался узловой меланомой — агрессивной формой рака кожи, пишет Leeds Live.

Фото © Facebook / Helen Notley

Но и это не напугало Хелен настолько, чтобы она восприняла болезнь всерьёз. После того как пациентке сделали операцию и удалили новообразование, она отпраздновала победу алкоголем и забыла про то, что с ней произошло. Пока в 2020 году рак не вернулся опять: женщина разглядела новую опухоль у себя на руке, к которой потом добавились ещё несколько. Вскоре врачи поняли, что удалять их бессмысленно.

Фото © Facebook / Helen Notley

Сейчас у Хелен уже третья стадия рака. Она прошла иммунотерапию, принимает участие в клинических испытаниях нового препарата и собирает пожертвования на исследование онкозаболеваний. Женщина советует другим не увлекаться загоранием: до того как заболеть, она любила понежиться под солнечными лучами, лёжа в шезлонге.

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