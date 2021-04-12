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Индийского топ-менеджера "Авито" обманули на "Авито"

С карты мужчины 10 раз списали средства на сумму почти 200 тысяч рублей.

12 апреля 2021, 08:32
<p>Фото © ТАСС / Екатерина Кузьмина</p>

Фото © ТАСС / Екатерина Кузьмина

В Москве одного из топ-менеджеров сервиса "Авито" обманули мошенники на этой же площадке. Об этом Лайфу сообщил источник.

К уроженцу Индии через внутренний чат сайта обратился неизвестный, желая купить продаваемый им товар. В ходе переписки злоумышленник выразил готовность оплатить покупку и перекинул на почту письмо, где была ссылка с якобы информацией по зачислению денег.

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Топ-менеджер открыл её и увидел страницу, которую внешне нельзя было отличить от основной страницы "Авито". Мужчина, доверившись покупателю, заполнил данные своей банковской карты и CVV-кода. Но вместо получения денег с него 10 раз списали средства. Ущерб составил 186 255 рублей.

Полиция начала проверку. Устанавливается личность злоумышленника.

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Напомним, ранее Лайф подробно рассказывал о том, как правильно купить машину на "Авито" и не попасться на уловки мошенников.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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