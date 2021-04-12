Песков не подтвердил, что власти планируют продлить майские праздники на 10 дней
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию СМИ о том, что власти рассматривают вариант продлить майские праздники в общей сложности на 10 дней — то есть объявить выходными также 4, 5, 6, 7 мая.
"У нас, честно говоря, есть рабочие планы на эти дни, и мне не известно, чтобы это готовилось. Не могу не подтвердить, не опровергнуть, по крайней мере, могу сообщить, что у президента рабочие планы имеются", — отметил Песков.
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