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Песков: Путину всегда есть что сказать Зеленскому

12 апреля 2021, 08:48

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не в курсе, поступали ли запросы из Киева о телефонном разговоре Владимир Зеленского с Владимиром Путиным. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в понедельник.

"Давайте надеемся на то, что политическая мудрость возобладает в Киеве и дело не будет принимать серьезного оборота, и провокационные действия сойдут на нет. А в том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны, Владимиру Путину всегда есть что сказать", — заверил он.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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