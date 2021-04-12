Песков: Путину всегда есть что сказать Зеленскому
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не в курсе, поступали ли запросы из Киева о телефонном разговоре Владимир Зеленского с Владимиром Путиным. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в понедельник.
"Давайте надеемся на то, что политическая мудрость возобладает в Киеве и дело не будет принимать серьезного оборота, и провокационные действия сойдут на нет. А в том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны, Владимиру Путину всегда есть что сказать", — заверил он.
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